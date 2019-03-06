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Tatbikata katılan savaş gemileri halkın ziyaretine açıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ziyarete açılan, "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"na katılan Donanma Komutanlığı'na bağlı askeri gemiler ve denizaltı yoğun ilgi gördü.

AA | 06.03.2019 - 17:31..
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"Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"na katılan Donanma Komutanlığı'na bağlı askeri gemiler ve denizaltı, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.

Tatbikata katılan savaş gemileri halkın ziyaretine açıldı

Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı icra edilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı'na katıldıktan sonra Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Limanı'na demirleyen TCG Turgutreis Fırkateyni, TCG Yarbay Kudret Güngör Lojistik ve Destek Gemisi, TCG Sokullu Mehmet Paşa Gemisi ile TCG Preveze denizaltısını görmek isteyen vatandaşlara askerler eşlik etti.

Tatbikata katılan savaş gemileri halkın ziyaretine açıldı

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Komutanlık önüne gelen çok sayıda öğrencinin de aralarında bulunduğu kalabalık, Ereğli Belediyesince tahsis edilen midibüslerle limana getirildi.

Tatbikata katılan savaş gemileri halkın ziyaretine açıldı

Sağanağa rağmen denizaltı ve askeri gemilere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tatbikata katılan savaş gemileri halkın ziyaretine açıldı

Askeri personel tarafından, denizaltı ve gemiler hakkında sinevizyon gösterisi eşliğinde bilgi verildi.

Tatbikata katılan savaş gemileri halkın ziyaretine açıldı

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