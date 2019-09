Tatil Dükkanı Tatil Fırsatları

Hemen hemen herkes, iş ve okul stresinden uzaklaşıp sevdikleriyle birlikte dinlenmek ve yenilenmek için yılın en önemli dönemi olan tatil günlerini iple çekiyor. Bu hizmeti sağlayan birçok firmanın arasında yer alan tatildukkanı.com, sizlere en kaliteli tatili yaşatmayı amaçlıyor.

Tatil Fırsatları

Günümüzde, tatile gitmek oldukça büyük bir ihtiyaç haline geldi. İş stresi ve okul yorgunluğu gibi nedenlerle tatile gitmek herkes için büyük bir gereklilik oldu. Fakat her ne kadar tatil düşüncesi her insanın hayalini süslese de, yüksek fiyatlar bütçeleri oldukça zorluyor. Bu sebeple de birçok insan erken rezervasyon avantajlarını kullanmaya başladı. Hemen hemen her tatil sitesinde bulunan erken rezervasyon seçeneği, tatildukkani.com sitesinde de oldukça avantajlı bir tatil imkanı sunuyor.

Müşteriler, gideceği tarihten günler hatta aylar öncesinden rezervasyon yaptırarak tatillerini daha uygun hale getirebiliyor. Bu noktada, erken rezervasyon avantajlarından yararlanabilinecek tarihler de oldukça önemli. Örneğin, yaz tatili için yapacağınız programda Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında rezervasyon yaptırmak yerine Eylül ayının ikinci yarısını tercih edebilirsiniz. Bu dönemde yapacağınız rezervasyonlar, daha uygun fiyatlı olacaktır. Buna ek olarak, tatildukkani.com sitesi erken rezervasyon tarihlerini kaçıran müşterilerine birçok son dakika fırsatı da sunuyor. Bu sebeple, planladığınız tatilin asıl tarihinden önce siteye devamlı aralıklarla girip kontrol edin.

En Uygun Fiyatlar

Tatildukkani.com'da yapılan tüm rezervasyonlar, müşterilerine en düşük fiyat garantisini verir. Diğer acentelerle arasında yapacağınız fiyat karşılaştırmalarından sonra eğer bu sitede verilen fiyattan daha düşük fiyatla karşılaşırsanız 444 10 31 numaralı müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. Çağrı merkezinde yer alan destek ekibiyle iletişime geçerek, en iyi fiyat garantisini alabilirsiniz.

Güvenli Alışveriş

Firma, müşterilerin tüm bilgilerinin güvenliğini sağlamak adına SSL sertifikalı ve gelişmiş yazılım altyapısıyla hizmet verir. Müşterilerin ödeme esnasında verdikleri kredi kartı bilgileri hiçbir şekilde kayıt altında tutulmaz. Ödeme işlemi yaparken, kredi kartından çekim yapılmadan önce bankadan onay mesajı gelir. Bu şekilde hem kredi kartı bilgileriniz hem de güvenliğiniz güvence altına alınmış olur. Ayrıca oluşabilecek bütün sorunlara karşı, her işlemde iptal sigortası bulunuyor. Böylelikle eğer müşteriler herhangi bir nedenden iptal talebinde bulunurlarsa, ödedikleri para asla yanmıyor.

Hizmet Kalitesi

2000 yılından bu yana varlığını sürdüren ve TÜRSAB A grubu acentesi olan bu firmanın en büyük önceliği müşteri memnuniyetidir. Kendilerine misyon olarak edindikleri bu öncelik, turizm sektöründe fark yaratmayı amaçlar. ONP Turizm Yatırımları San. Ltd. Şti. bünyesinde olan firmanın TÜRSAB belge numarası 7539 ve vergi numarası 6430377403'dür. Verdiği hizmetler sadece otellerden ibaret olmayan firmanın, birçok tur seçeneği de bulunur. Kıbrıs otelleri, yurtiçi oteller, yurtdışı turları, kültür turları ve gemi turları gibi birçok farklı seçenek bulunur.

Geniş Ürün Yelpazesi

Tatildükkanı.com, diğer acentelere kıyasla her bütçeye uygun birçok seçenek sunar. Konaklama, transfer hizmeti, uçak bileti ve daha birçok farklı alternatifle en iyi tesisleri en makul fiyata alabilirsiniz. Firmanın Türkiye içinde yaklaşık 1000 ve Kıbrıs'ta da 50'nin üzerinde farklı tesisi bulunur. Sağlanan tüm hizmetler Türkiye içinde olduğu gibi Kıbrıs'ta da geçerlidir. Yurt dışı için ayrıca bireysel tur seçenekleri de bulunur. İnternet sitesinde yer alan ve içinde uçak bileti, konaklama ve transfer hizmetini barındıran birçok paket hizmet bulunur.

Ödeme Yöntemleri

İnternet sitesi üzerinden, istediğiniz ödeme işlemini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. SSL sertifikalı koruma sistemi ve gelişmiş yazılım altyapısıyla yapacağınız bütün ödemeler güvence altındadır. Site üzerinden istediğiniz otel, kalacağınız gün ve kişi sayısını seçtikten sonra ek olarak transfer ve uçak bileti talebi de yapabilirsiniz. İstediğiniz tarihleri ve hizmetleri belirledikten sonra ödeme işlemini size verilen banka numarasına havale yaparak ya da kredi kartıyla tamamlayabilirsiniz. Kredi kartında belirli bir taksit imkanı da sunulur. Bunun dışında, 444 10 31 numaralı müşteri hizmetlerini arayarak da rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri

Müşteri memnuniyeti ve güvenliği konusunu kendilerine misyon olarak benimsemiş olan tatildukkani.com, özel bir müşteri hizmeti hattı sunar. 444 10 31 numaralı telefondan ulaşabileceğiniz müşteri hizmetleri, hafta içi 08:30 ve 22:00, Cumartesi 08:30 ve 22:00, Pazar günleri ise 10:00 ve 20:00 saatleri arasında hizmet verir. Ödeme işlemleri, otel seçimleri, uçak bileti değişimleri, rezervasyon iptali ve bunlar gibi diğer tüm konulardaki sorularınızı cevaplayan müşteri hizmetleri ekibi tüm müşteri sorunlarını da oldukça verimli ve hızlı halleder.

Grup Rezervasyonu

Eğer yapacağınız tatil organizasyonuna grup halinde gitmeyi düşünüyorsanız, sitede yer alan grup rezervasyon talebi formunu doldurmanız gerekir. Formda yer alan bütün bilgileri ve istekleri eksiksiz tamamladıktan sonra müşteri hizmetleri sizinle en kısa süre içerinde iletişim haline geçer. Bu grup rezervasyonları, çeşitli organizasyon ve tatil planları için kullanılır. Grup olarak gidildiği için daha uygun fiyatlı olan bu seçenek çeşitli firma, okul ve diğer kurumlar tarafından tercih edilir.

Kıbrıs Otel Seçenekleri

Tam anlamıyla bir tatil cenneti olan Kıbrıs'ta özellikle kış mevsiminde oldukça yoğun olan Kıbrıs Otelleri, her yıl erken rezervasyonla daha da avantajlı hale geliyor. Böylelikle müşteriler, en lüks ve en donanımlı otellerde daha uygun fiyata konaklayabiliyor. Tüm bunlara ek olarak, getirdiği sanatçılarla ünlü olan Nuh'un Gemisi Deluxe, Merit Royal Hotel, Salamis Bay Conti, Acapulco Resort, Elexus Hotel Resort, Kayak Palazzo Resort, Cratos Premium Hotel, Kaya Artemis Resort ve Limak Cyprus Deluxe gibi en lüks otellerde de konaklama şansınız bulunuyor. Tüm bu otellerde Sibel Can, Ebru Gündeş, Deniz Seki, Ajda Pekkan, Fatih Ürek, Ümit Besen, Funda Arar ve Koray Avcı gibi ünlülerin galalarına da katılma olanağınız var. Ek olarak, bu lüks otellerde bulunan casinolarda Kıbrıs'ın harika gece hayatını da tadabilirsiniz.

Yılbaşı Otel Seçenekleri

Tatildukkani.com sitesinde, bütün bir yılın en önemli günlerinden biri olan yılbaşı için de birçok farklı seçenek bulunuyor. Yılbaşı otelleri, müşteriler için bir sürü farklı konseptte eğlence programı hazırlıyor. Bu sebeple isterseniz yılbaşında Ski Mountain Resort, Bof Hotels Uludağ, Kaya Palazzo Ski Mountain Resort, Grand Kartal Hotel Dorukkaya, Sway Hotels Palandöken gibi lüks kayak otellerinde kayak yapabilirsiniz. Farklı bir seçenek olarak Budan Termal Spa Otel, Akrones Thermal Spa Convention Sport Hotel, Kaya İzmir Thermal Convention, Ng Afyon Wellness Convention, Altın Yunus Resort Thermal Hotel, İkbal Thermal Hotel Spa ve May Thermal Resort Spa gibi termal yılbaşı otellerinde sağlıklı ve şifalı sularla kutlama yapabilirsiniz.

Diğer bir seçenek olarak ise Merit Park Hotel, Titanic Beach Lara, NG Afyon Wellness, Kaya Palazzo Resort gibi lüks otellerde Deniz Seki, Ajda Pekkan ve Ümit Besen gibi birçok ünlüyle eğlenceli otelleri tercih edebilirsiniz. Tüm bunların dışında daha sade ve ekonomik Marigold Thermal Spa Hotel, Tasigo Hotels Eskişehir Bademlik Termal Hotel, Gürses Termal Hotel ve Mcg Çakmak Thermal Hotel otellerini de seçebilirsiniz. Sitede yer alan yılbaşı otel kategorisi arasında bulunan tüm bu seçeneklerden size en uygun olanını seçip, yeni yıla istediğiniz yerde ve şekilde girebilirsiniz.