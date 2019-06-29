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Tatil için geldiği Bodrum'da bıçaklandı

57 yaşındaki şahıs, 18 yaşındaki Erke Ergün Özveren adlı genci kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

İHA | 29.06.2019 - 08:53..
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Bodrum Akyarlar Mahallesi’ndeki bir lüks sitenin ortak kullanım alanında, 57 yaşındaki K.E., 18 yaşındaki Erke Ergün Özveren adlı genci, kalbinden bıçakladı.

18 YAŞINDAKİ GENCİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Olayın ihbar edilmesiyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde gencin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bir süre sonra bölgeye gelen jandarma ekipleri, katil zanlısı K.E.’yi suç aleti ile birlikte gözaltına aldı. Savcının incelemesinin ardından Erke Ergün Özveren’in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

KATİL ZANLISI 10 YILDIR AYNI SİTEDE YAŞIYORDU

Bıçaklanarak öldürülen gencin, Milas’tan misafir olarak Bodrum’a geldiği, katil zanlısı K.E.’nin ise 10 yılı aşkın süredir aynı sitede yaşadığı bildirildi.
Öte yandan jandarma ekipleri, basın mensuplarının site içerisinden ve dışarısından görüntü almasını engelledi.

Tatil için geldiği Bodrum'da bıçaklandı

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