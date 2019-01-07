1 Binlerce yıllık mozaikte turp figürüne rastlandı Osmaniye'nin turp üretimiyle bilinen ilçesi Kadirli'de, inşaat kazısı sırasında bulunan taban mozaiklerinin birinde turp figürü bulunuyor.

2 Binlerce yıllık mozaikte turp figürüne rastlandı Osmaniye'nin turp üretimiyle bilinen ilçesi Kadirli'de, inşaat kazısı sırasında bulunan taban mozaiklerinin birinde turp figürü bulunuyor.

3 Onsra nedir Onsra, Güney Afrika dilinde, bir daha aşık olmamak ve son kez sevmek anlamına gelmektedir.

4 Tatilciler kar altında termal havuzun tadını çıkardı Yalova'da -2 dereceyi gören kış günlerinde tatilciler, kar altında sıcak suda yüzerek farklı bir deneyim yaşadı.

5 Galatasaray, Emre Taşdemir transferini bitiriyor Galatasaray yönetimi, bonservisi elinde olan ve bu sezon sadece 7 dakika forma giyen Emre Taşdemir'i transfer etmek için girişimlere başladı. Emre 2013'ten bu yana 13 kez sakatlık yaşadı.

6 İran: İrademizi test etmeyin İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, Batı ülkelerine işaret ederek, "Batı ve sömürgecilere söylüyorum: İran'ın iradesini test etmek için uygun bir zaman değil." dedi