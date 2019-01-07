Yalova’nın Termal ilçesinde, tatilciler, kar altında havuz keyfi yapıyor.
Sağlık Bakanlığı tarafından işletilen kaplıcalar, soğuk ve karı keyfe dönüştürmek isteyenlerin akınına uğruyor.
Tatilciler kar altında termal havuzun tadını çıkardı VİDEO
"KAR ALTINDA SICAK SUDA YÜZMEK TARİFSİZ"
Amerika, Rusya ve ülkedeki birçok ilden Termal’e gelen vatandaşlar; -2 derece soğuk havada, kar altında sıcak suda yüzerek, Termal’in doyumsuz manzarasını izlemeye koyuluyor. Vatandaşlar, "Kar altında sıcak suda yüzmek tarifsiz bir duygu. Herkesi bunu yaşamaya davet ediyoruz." dediler.
ÖNCE KAR KAPLAMIŞ ŞEZLONGLARDA UZANDILAR, SONRA SICAK SUYA ATLADILAR
Bazı vatandaşlar ise karla kaplı şezlonglara yatıp, ardından sıcak suya atlayarak, havuzun tadını çıkarmayı tercih etti.
Bu arada kar altındaki Termal cezbediyor. Karla kaplı ağaçların değişik şekilleri büyülüyor.