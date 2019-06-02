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Tatilciler Kuşadası'na akın etti

9 günlük bayram tatilini fırsat bilen tatilciler, Kuşadası'nı tercih etti. Doluluk oranını yüzde yüze ulaştıran oteller, ekstra program koydu.

İHA | 02.06.2019 - 08:43..
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Kuşadası'nda otel ve tatil köylerinin bazıları Ramazan Bayramı tatilini en iyi şekilde değerlendirmek için hem indirim kampanyaları yaptı, hem de alternatif programlar gerçekleştirdi.

Tatilciler Kuşadası'na akın etti

EKSTRA PROGRAM HAZIRLANDI

Bayramda tam kapasite çalışan konaklama tesislerine başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere büyük kentlerdeki tatilciler yoğun ilgi gösterdi. 5 yıldızlı oteller ve tatil köyleri 9 günlük tatil süresince ekstra program hazırladı.

Bu arada, bayram tatili ile birlikte yoğun bir tatilci akınına uğrayan Kuşadası'nda sokaklar ve sahil bandı doldu.

Tatilciler Kuşadası'na akın etti

DENİZ, GÜNEŞ, KUMUN TADINI ÇIKARDILAR

Kuşadası'nda plajlar da bayramda tatilcilerin akınına uğradı. Hava sıcaklığının da etkisiyle plajlara koşan tatilciler, deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşamaya başladı.

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