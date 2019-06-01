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Tatilcileri taşıyan araçlar trafiği kilitledi

Bayramı tatiline çıkan vatandaşları taşıyan araçlar, TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde trafiği durma noktasına getirdi.

İHA | 01.06.2019 - 11:13..
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Dün mesai saati sonrası başlayan trafik çilesinde oluşan kilometrelerce araç kuyruğu, havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı’ndaki 9 günlük tatili memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar dün mesai saatinden sonra yola çıkınca TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu arttı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Dün gece ilerleyen saatlerde daha da artan yoğunluk bugün sabah saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde durma noktasına geldi. İstanbul’dan gelen tatilciler, TEM Otoyolu Kocaeli kesimi Ankara istikametinde sıkışan trafikte adım adım ilerleyeme çalışıyor.

Tatilcileri taşıyan araçlar trafiği kilitledi

OLUŞAN KUYRUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Araçların trafikte zorla ilerlediği anlar ise havadan görüntülendi. Görüntülerde sıkışan trafikte kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları halinde tatilcilerin ilerleme çabaları görünüyor. Mesai saatinin sonlanması ile başlayan yoğunluğun yarın akşam saatlerine kadar sürmesi düşünülüyor.

Tatilcileri taşıyan araçlar trafiği kilitledi

Tatilcileri taşıyan araçlar trafiği kilitledi

Tatilcileri taşıyan araçlar trafiği kilitledi

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