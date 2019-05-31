Tatilcilerin bayram trafiği başladı

Ramazan Bayramı'nın resmi olarak 1 Haziran'da başlaması tatilcileri hareketlendirdi. Özellikle tatillerini memleketlerinde ve İstanbul dışında geçirmek isteyenler yollara akın etti. Bu durum tatil trafiğini de beraberinde getirdi.

ANADOLU OTOYOLU'NDA TRAFİK

Tatilcilerin uğrak yolu olan ve İstanbul'u yurdun hemen her yerine bağlayan Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunlaşmaya başladı. Özellikle yolcu otobüsleri ve binek araçların da kervana katılmasıyla kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

Gidiş istikametinde çekilen görüntülerde trafiğin oldukça yoğun olduğu gözlenirken, özellikle İstanbul'a geliş istikametinde ise araçlar bir elin parmağını geçmeyecek cinste.