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Tatilcilerin dönüş trafiği başladı

Bayram sonrası yaşanacak trafiğe takılmamak isteyenler şimdiden yola çıktı.

İHA | 13.08.2019 - 13:47..
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Kurban Bayramı’nda, tatil dönemini ailelerinin yanında ya da yaşadıkları şehirden farklı bir bölgede geçirmek isteyen vatandaşlar, arife günü Eceabat, Kilitbahir ve Gelibolu iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturarak, boğazın karşı tarafındaki Çanakkale İskelesi'ne geçiş yapmışlardı.

ŞİMDİDEN KUYRUKLAR OLUŞTU

Bayramın son günleriyle beraber dönüş hazırlığına giren tatilciler, özellikle Trakya Bölgesi ve İstanbul’a doğru hareket etmek için bu kez Çanakkale İskelesi'nde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Çanakkale’de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.’ye ait feribotlar ile boğaz geçişini yapan tatilciler, bunaltıcı havada dakikalarca karşı yakaya geçmek için kuyruk sırasında bekledi.

Tatilcilerin dönüş trafiği başladı

Tatilcilerin dönüş trafiği başladı

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