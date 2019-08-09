Tatilde aracıyla yola çıkacaklara uyarılar

Kurban Bayramı tatili geldi.

Tatil 9 güne çıkarılmasa da megakent İstanbul’dan kaçış planları hazır.

Kısa tatil süresini memleketinde ya da sahillerde geçirmek isteyenlerin unutmaması gereken en önemli konu, araç kontrolü.

Kendi aracıyla uzun yola çıkmayı düşünenlerin; aracında nelere dikkat etmesi gerektiğini, uzun yolda yakıt tasarrufunu nasıl sağlayacağını ve kaza durumunda ne yapması gerektiğini işin uzmanına sorduk.

ÖNCE BAKIM SONRA YOLCULUK

İstanbul’da her gün elinden onlarca araç geçiren Olcay Karaot, Kartal Oto Sanayi Sitesi’nin güvenilir esnaflarından biri.

41 yıl önce babasının açtığı dükkanı, şimdi kardeşleri Oktay ve Salim’le işletiyor.

Otomobillerin insanlar gibi düzenli olarak bakım görmesi gerektiğinin altını çizen Karaot, bunun uzun yola çıkmadan önce daha da önemli olduğunu işaret ediyor.

YOLA ÇIKMADAN HANGİ KONTROLLERİ YAPMALI

* Lastikler, stepneyle birlikte kontrol edilmeli ( Hava ve diş tırnakları)

* Yağ, su kontrolü yapılmalı

* Farlar ve sinyaller kontrol edilmeli

* LPG sistemi varsa bakımı ve ayarları yapılmalı

* Klima ve havalandırma sistemi kontrol edilmeli, gerekirse klima gazı doldurulmalı

* İlk yardım çantası olduğundan emin olmalı

* Çekme halatı ve takozları mutlaka kontrol edin

* Reflektör ve fosforlu yelekler aracınızda bulunmalı

* Emniyet kemerlerinin hepsinin çalıştığına emin olun

* Rot balans kontrolü yolculuk öncesi yapılmalı

* Güvenli sürüş için aracınızın bakımları tamamlandıktan sonra dinlendikten sonra yola çıkılmalı

* Olası bir kaza durumuna karşı, aracınızda mutlaka kaza tespit tutanağı bulundurun

FOTOĞRAF: Yağ ve su bakımı

YAKIT TASARRUFU NASIL SAĞLANIR

* Yakıt filtreleri kontrol edilmeli

* Klimayı belirli aralıklarla açmak, yakıt konusunda tasarruf sağlayacaktır.

* Aracı devirli bir şekilde kullanmak

* Lastik hava basınçları kontrol edilmeli, ön ve arka lastiklerin basıncı aynı seviyede olmalı

* Sürüş halinde aracın camlarının açık olması, eksta yüzde 4 yakıt harcanmasına yol açar

* Sürekli frene basıp ardından gaza yüklenmek de yakıtın daha fazla tüketilmesine neden olur

KAZA ANINDA NE YAPMALI

* Kaza anında öncelikle yanınızdakileri kontrol edin ve güvenli bir şekilde araçtan uzaklaşın

* Araç çalışmıyor olsa bile kontağı kapatın

* Sağlık kontrollerinizi yapın, yaralı varsa acil müdahale için 112’yi arayın

* Yeni bir kazaya sebebiyet vermemek çevre güvenliğini sağlayın

* Kazaya karışan araçların fotoğraflarını çekin, mümkünse video kaydı alın

* Araçları trafiği engellememek için uygun bir yere çekin

* Araçların başında kesinlikle sigara içmeyin

* Kazaya karışan araçların; ruhsatı, sigortası ve sürücülerin ehliyetlerini okunaklı şekilde fotoğraflayın

* Kazaya karışan sürücüler arasında anlaşmazlık olması durumunda polise ya da jandarmaya haber verin

* Kaza tespit tutanağını tüm sürücülerin imzalaması gerektiğini unutmayın

* Yaralı ve ölümlü kazalarda, kaza raporunu polis hazırlayacaktır.

FOTOĞRAF: Stepne kontrolü

AKÜ BİTMESİ DURUMUNDA...

Akünün üzerinde bulunan gözler yeşil olmalı, siyah olması akünün zayıfladığını işaret eder. Bu durum yolda kalma riskinizi artırır.

Akünüz biter de yolda kalırsanız, takviye kablolarına ve yardım için bir araca ihtiyacınız olacak.

Yardım için bir duran aracın aküsünden, kendi akünüze destek alabilirsiniz.

Bu durumda, takviye kablolarının birini kendi aracınızın aküsüne, diğerini de diğer aracın aküsüne bağlayın ve kontağı yeniden çevirin ve en yakın servise gidin.

FOTOĞRAF: Akü kontrolü

FOTOĞRAF: Lastiklerin durumunu 1 TL ile kontrol edebilirsiniz. Fotoğrafta olduğu gibi 1 TL'nin lastik derinliğinde sarı şeridinin gözükmemesi gerek.