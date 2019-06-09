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Tatilden dönüş yoğunluğu

İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerden güneye inenler tatilin son gününde yola çıktı.

AA | 09.06.2019 - 21:10..
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Tatilden dönüş yoğunluğu

Araç yoğunluğu nedeniyle trafik akışında aksamaların yaşandığı yollarda, Karayolları ve trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Tatilden dönüş yoğunluğu

YAVAŞ İLERLİYOR

İstanbul, Samsun, Konya ve Eskişehir kara yollarında yaşanan yoğunluk nedeniyle, araçlar oldukça yavaş ilerliyor. Arızalanan araçlar ve hasarlı kazalardan dolayı zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor.

Tatilden dönüş yoğunluğu

Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de kazalara anında müdahale ederek, bölgede yoğunluğun oluşmasını engellemeye çalışıyor.

Tatil dönüş yoğunluğu kara yollarında olduğu kadar, AŞTİ ve tren garı ile havalimanında da gözleniyor.

Bayram tatili dönüş yoğunluğunun gece geç saatlere kadar süreceği tahmin ediliyor.

Tatilden dönüş yoğunluğu

Tatilden dönüş yoğunluğu

Tatilden dönüş yoğunluğu

Tatilden dönüş yoğunluğu

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