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Tatile gelen Avusturyalı kadın Müslüman oldu

Türkiye’ye 2 sene önce tatil için gelen Avusturya uyruklu Stefanie Hackl Müslüman olarak Elif ismini aldı.

İHA | 27.03.2019 - 13:34..
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2 sene önce tatil için geldiği Antalya’da Uzman Çavuş Ahmet Çay ile tanışan ve daha sonra evlenme kararı alan Avusturya uyruklu Stefanie Hackl (26), Kayseri İl Müftülüğünde gerçekleşen törenle Müslüman oldu.

Düzenlenen ihtida töreninde konuşan Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, Elif isminin Arapçada 'onurlu yaşayışın' ifadesi olduğunu belirtti.

"İNANCIM GEREĞİ MÜSLÜMAN OLMASI GEREKTİĞİNİ ANLATTIM"

Müslüman olan Elif Çay'ın eşi Ahmet Çay, "Eşimle 2 sene önce Antalya’da tatilde tanıştık. Daha sonra, internet üzerinden çeviri yaparak konuştuk ve eşim Türkçe dil kursuna başladı. Bana dinini değiştirebilir misin diye sordu ve ben kendi dinimin hak dini olduğunu, inancım gereği onun Müslüman olması gerektiğini anlattım. Oradaki Müslüman arkadaşlarının da yardımıyla İslam dini hakkında bilgiler edindi ve Müslüman olmaya karar verdi."

Tatile gelen Avusturyalı kadın Müslüman oldu

Törende yeni evli çifte evlilik duası yapan İl Müftüsü Şahin Güven, ardından genç kadına Almanca ve Türkçe tercümeli Kur’an-ı Kerim, eşi Ahmet Çay’a da Kur’an-ı Kerim ile beraber İslam çerçevesinde evliliği anlatan Aile İlmihali hediye etti.

Tatile gelen Avusturyalı kadın Müslüman oldu

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