Tatilsa ile Katar'ı Keşfedin

Tatilsa ile son yılların popüler destinasyonu Katar’ı keşfedin. 3 gece 4 günlük vizesiz bu tur ile büyüleyici ülkenin tadını çıkartacaksınız. Tur İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir ve Ankara olmak üzere üç farklı çıkış sunuyor. Pegasus Havayolları ile rahat bir yolculuk sonrasında Katar’ın başkenti Doha’ya ulaşılıyor.

Körfez ülkelerinin en güzel şehri olarak gösterilen Doha’da ilk gün panaromik bir şehir turunun ardından Katar Ulusal Müzesi gezilebilir. 11 bölümden oluşan müzeyi gezdikten sonra sırada Souq Waqif var. Souq Waqif, Katar’ın geneksel pazarıdır. Labirenti andıran dükkanlarda baharat, mevsimsel lezzetler, süslü mücevherler ve el yapımı aletleri göreceğiz. Ardından dileyen misafirler, şahinlerle fotoğraf çektirebilir, at ve deve çiftliğini gezebilirler.

Katar turunun üçüncü günü, yemekli safari turu bulunuyor programda. Katar’ın Mesaieed kentine yolculuk başlıyor. Çölde Safarinin ardından deniz ve çölün buluşma noktası olan Khor Al Adaid’e ulaşılıyor. Burada verilen mola esnasında barbekü yapabilir, çöl bedevilerinin yaşam şeklini öğrenip yerel kahvelerin tadına bakabilirsiniz.

Turun dördüncü günü, sabah kahvaltısının ardından, Doha Havaalanı’na transfer ve Pegasus Havayolları’nın tarifeli seferiyle dönüş yolculuğu başlıyor. Fiyata dahil olan hizmetler arasında; Pegasus Havayolları ile gidiş dönüş uçak bileti, otelde sabah kahvaltısı dahil konaklama, transfer hizmetleri, profesyonel rehberlik hizmetleri ve çevre gezileri bulunuyor.

Doha turları ile ilgili rezervasyon ve bilgi için www.tatilsa.com adresini ziyaret edebilirsiniz.