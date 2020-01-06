Tatlıses'ten yeni yatırım: Tatlıses Saç Ekimi Merkezi

İş dünyasından duymaya alışık duyduğumuz Ahmet Tatlıses, sağlık turizminde de ülkemizi temsil etmekten gurur duyduğunu açıkladı.

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK"

"Sağlık turizmi modern dünyanın gereksinimleri arasında ve biz de ülkemiz adına burada gördüğümüz eksikleri kapatmak ve daha iyi bir yere taşımak adına elimizi taşın altına koyduk" diyen Tatlıses Saç Ekimi ve Estetik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tatlıses, "Açılış için gün sayan misafirlerimizi ağırlamak için heyecanla bekliyoruz” diye ekledi.

AÇILIŞ 7 OCAK'TA

Tatlıses Saç Ekimi ve Estetik Merkezi CEO’su Özgür Demir 10 yıllık deneyimli uzman kadrosuyla çıktıkları bu yolda Türkiye’nin bu konudaki en kaliteli merkezi olacaklarını belirtti. Demir, 7 Ocak ‘ta saat 16.00'da Etiler'deki merkezlerinde İbrahim Tatlıses başta olmak üzere birçok ünlünün katılımıyla yapacakları açılışa da ilgili olanları davet etti.