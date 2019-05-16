Tatvan’da trafik kazası: 2 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, bir trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bitlis-Van karayolu Reşadiye mevkii yakınlarında bir kamyonet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracıyla şarampole yuvarlandı.
Aracın yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması neticesinde araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi araç içerisinde sıkıştı.
AFAD YARDIMA GELDİ
AFAD, 112 ve Jandarma ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda yaralanan iki kişi, sıkışan araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.