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Tatvan’da trafik kazası: 2 yaralı

Kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi.

İHA | 16.05.2019 - 22:10..
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Bitlis’in Tatvan ilçesinde, bir trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bitlis-Van karayolu Reşadiye mevkii yakınlarında bir kamyonet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracıyla şarampole yuvarlandı.

Aracın yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması neticesinde araçta bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi araç içerisinde sıkıştı.

AFAD YARDIMA GELDİ

AFAD, 112 ve Jandarma ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda yaralanan iki kişi, sıkışan araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tatvan’da trafik kazası: 2 yaralı

Tatvan’da trafik kazası: 2 yaralı

Tatvan’da trafik kazası: 2 yaralı

Tatvan’da trafik kazası: 2 yaralı

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