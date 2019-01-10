Tatvan’da trafik kazası: 5 yaralı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Ahlat istikametine gitmekte olan özel bir firmaya ait yolcu otobüsü, kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet ve otobüs yoldan çıkarak kavşaktaki refüje savruldu.

5 KİŞİ YARALANDI

Her iki araçta da maddi hasarın meydana geldiği kazada, Veysel Yasak, Bedrettin Yasak, Ayhan Kaçmaz ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Meydana gelen kaza sebebiyle yol bir süre trafiğe kapanırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan otobüsteki yolcular ise başka araçlarla kaza yerinden tahliye edildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



















