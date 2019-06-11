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Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Domates yüklü kamyon sürücüsü, virajı alamayarak kaza yaptı .

İHA | 11.06.2019 - 22:36..
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde trafik kazası meydana geldi.

Simav’dan Balıköy istikametine gitmekte olan Erol Ferlikaş yönetimindeki domates yüklü kamyon virajı alamayarak yoldan çıktı.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada sürücü Erol Ferlikaş, sıkıştığı şoför kabininden Tavşanlı Belediyesi itfaiye kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu güçlükle çıkartıldı.

Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

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