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Tavuk çiftliğine giren ayı, foseptik çukuruna düştü

Bolu'daki tavuk çiftliğinde, ölü tavukları yemek için girdiği atık çukurundan çıkamayan ayıyı itfaiye kurtardı.

AA | 25.07.2019 - 01:30..
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Merkeze bağlı Demirciler Köyü Çam mevkinde bulunan bir entegre tavuk üretim çiftliğinin foseptik çukurundaki ölü tavukları yemek için gelen ve yaklaşık 400 kilo ağırlığındaki boz ayı, girdiği çukurdan çıkmadı.

Tavuk çiftliğine giren ayı, foseptik çukuruna düştü

Tavuk çiftliğine giren ayı, foseptik çukuruna düştü

ÇUKURUN ÜZERİ AÇILDI

Ayının çukurun içerisinde olduğunu gören çiftlik çalışanları Bolu Belediyesi İtfaiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şübesi ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ayının bulunduğu çukurun çevresinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından ayının düştüğü çukurun üzerindeki malzemeler iş makinası yardımı ile kaldırıldı.

Tavuk çiftliğine giren ayı, foseptik çukuruna düştü

AYIYA ÇAM AĞACI UZATTILAR

Daha sonra getirilen çam ağacı iş makinasının yardımı ile ayının bulunduğu alana uzatıldı. Çukurun içerisinde bulunan ayı uzatılan çam ağacının yardımı ile bulunduğu yerden dışarı çıkarak, tellerin üzerinden atlayarak ormanlık alana doğru gitti.

Çukur içerisine düşen ayının kurtarılması esnasında ekipler korunmak için itfaiyeye ait aracın üzerinde bekledi.

Tavuk çiftliğine giren ayı, foseptik çukuruna düştü

Tavuk çiftliğine giren ayı, foseptik çukuruna düştü

Tavuk çiftliğine giren ayı, foseptik çukuruna düştü

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