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Tavuk döner 67 kişiyi zehirledi

Afyonkarahisar’da aynı dönerciden tavuk döner yiyen 67 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

İHA | 03.11.2019 - 09:20..
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HGASTAN

Üniversite öğrencisi 67 kişi, gece mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle ambulans ve kendi imkanları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu.

İlk belirlemelere göre aynı saatlerde hastaneye başvuran 67 kişiye de gıda zehirlenmesi teşhisi konularak tedavi altına alındı.

AYNI DÖNERİ YEDİLER

Öte yandan zehirlenen kişilerin bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde aynı dönerciden döner yedikleri öğrenildi.

Meydana gelen gıda zehirlenmelerinin ardından polis ekipleri zehirlenen öğrencilerin tedavilerinin ardından ifadelerini alırken, Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından iş yerinden numune alınarak araştırma başlatıldı.

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