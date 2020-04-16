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Tavuk hırsızını internete verdiği ilan yakalattı

Eskişehir'de çaldığı 10 tavuğu internet üzerinden satışa çıkan İhsan Ç., polisin ilanı fark etmesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı.

DHA |
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Tavuk hırsızını internete verdiği ilan yakalattı

 

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi’nde bulunan hobi bahçesinde Ali S.’ye ait 10 tavuk, etrafı telle çevrili alandan çalındı.

Ali S.’nin ihbarı üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı.

SATIŞ İLANINDAN YAKAYI ELE VERDİ

Sosyal medyadaki satış ilanlarını kontrol eden polis ekipleri, çalınan tavukların İhsan Ç. tarafından satışa çıkarıldığını tespit etti.

Şüpheli İhsan Ç., savcılık talimatıyla Erenköy Mahallesi’ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Çaldığı tavukları internetten satışa çıkarınca yakalandı -2

TAVUKLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Çaldığı tavuklar ise evinin bahçesindeki kümeste bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen İhsan Ç. ifadesi için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, tavuklar ise sahibine teslim edildi.

Çaldığı tavukları internetten satışa çıkarınca yakalandı -1


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