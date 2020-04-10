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Tavukları öldüren vaşak, uyuşturucu iğneyle yakalandı

Erzurum'da, girdiği ahırda tavukları öldüren vaşak, görevliler tarafından uyutularak ahırdan çıkarıldı.

DHA |
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Tavukları öldüren vaşak, uyuşturucu iğneyle yakalandı

 

Erzurum'un Oltu ilçesi Şehitler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Mümine Vural'ın tavuklarını beslediği ahıra, havalandırma bölümünden vaşak girdi.

Sabah saatlerinde yem vermek için ahıra giden Vural, tavuklarını telef olmuş halde buldu.

Karşısına çıkan vaşak ile büyük korku yaşayan Vural hemen yakınlarından yardım istedi. Vaşak ise gizlendiği tahtaların arasına sıkıştı.

Tavukları öldüren vaşak, uyuşturucu iğneyle yakalandı -4

GÖREVLİLER UYUTARAK YAKALADI

Vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.
Gelen görevliler, vaşağı kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

Tavukları öldüren vaşak, uyuşturucu iğneyle yakalandı -6

DOĞAL ORTAMINA BIRAKILACAK

Bunun üzerine vaşak uyuşturucu iğne ile vurularak, uyutuldu. Görevliler tarafından götürülen vaşak, doğal ortama bırakılacak.

Tavukları öldüren vaşak, uyuşturucu iğneyle yakalandı -2

"ÖNCE ASLAN SANDIM"

Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan Mümine Vural, "Sabah ahırın kapısını açtığımda tavuklarımın bir kaçını yerde yatarken gördüm. Arkaya doğru baktığımda ise önce aslan sandığım sonra vaşak olduğunu öğrendiğim hayvanı gördüm. Korkup dışarı, kaçtım. Yeğenlerimden yardım istedim. Ben tek başına yaşayan bir kadınım. Benim zararımı kim karşılayacak" dedi.

Vaşağın ahırın havalandırmasından içeri girdiğini söyleyen Emrah Vural, "Ahıra girdiğimizde 19 tavuk telef olmuştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne bilgi verdik" diye konuştu.

Tavukları öldüren vaşak, uyuşturucu iğneyle yakalandı -1



Tavukları öldüren vaşak, uyuşturucu iğneyle yakalandı -3

Tavukları öldüren vaşak, uyuşturucu iğneyle yakalandı -5

Tavukları öldüren vaşak, uyuşturucu iğneyle yakalandı -7

Tavukları öldüren vaşak, uyuşturucu iğneyle yakalandı -8

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