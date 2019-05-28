Tavuklu pilav yiyen 4 çocuk zehirlendi

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Yedieylül Mahallesi'nde Suriye uyruklu Abdullah Ş.(3), Ömer Ş. (8), Zekeriya Ş. (5) ve Yasmin Ş. (6) evde annelerinin yaptığı tavuklu pilavı yedikten sonra rahatsızlandı.
TAVUKTAN ZEHİRLENDİLER
4 çocuğun fenalaşması üzerine, mahalle sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, çocukları Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan çocukaların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yedikleri tavuklu pilav nedeniyle zehirlenmiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruluyor.