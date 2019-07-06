Tayin edilen albayın sitem dolu mesajı

İstanbul Avcılar'daki Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen organizasyonda, Çanakkale şehitleri için dua edilirken Mustafa Kemal Atatürk'ün adının anılmaması üzerine, Avcılar Askerlik Şube Başkanı Albay Önder İrevül salonu terk etmişti.

Yaşanan gerilimin basına yansıması üzerine Albay İrevül'un Hatay'a tayini çıktı.

Avcılar'dan ayrılan Albay Önder İrevül, sitem dolu bir mesaj paylaştı ve kendisini kimsenin uğurlamadığına dikkat çekti.

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"Yarın Avcılar'da son mesaim kısmetse. Bir yemek dahi düzenlenmedi, hiç bir resmi kurum amiri hayırlı olsuna gelmedi. Sanırım talimat var ya da korktunuz. . Beni tanıyanlar bilir fazla yemek yemem. Yani olay yemek değil. Ama kuruyemişçi Mehmet Abi'nin, teksilci Hasan Beyin., lokantacı Mehmet Bey'in, şu siyasetçinin, bu tüccarın, bu bürakratın , ayrılan tüm daire amirlerinin yanında olan ve bununla ilgili paylaşım yapan Avcılar'ın mülki ve idari tüm amirlerine selam olsun. Dik durmak taraf olmak kolay değil. Haklısınız. Herkesın bir yüreği var., Çapı kadar. Sağlık olsun.Ayrılırken tüm Avcılar halkına şükranlarımı sunuyorum. Sizinle olmak harikaydı. Kısmetse yine beraber olacağız. Ben varsa hakkımı helal ediyorum. Siz de ederseniz sevinirim. Memleket sevdasını bir bedeli varsa ben öderim rahat olun.Sizi seviyorum Avcılar."

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