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Tayin isteyen öğretmenler ayak bileklerine pranga taktı

Tayinlerinin yapılmasını isteyen bir grup sözleşmeli öğretmen, ellerinde bavullarla protesto yaptı.

AA | 26.07.2019 - 14:01..
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Tayin isteyen öğretmenler ayak bileklerine pranga taktı

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen bir grup sözleşmeli öğretmen, eş durumundan tayinlerinin yapılması taleplerini dile getirdi.

Ellerinde bavullarıyla Ulus Atatürk Heykeli önünde toplanan grup, ayak bileklerine pranga takarak, "Eş durumu tayini istiyoruz", "Bakanım bizi ayırma" şeklinde sloganlar attı.

MAĞDURİYETLERİNİN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORLAR

Grup adına basın açıklaması yapan Türk Eğitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaş, 2016'da atanan sözleşmeli öğretmenlerin, Ekim ayında yapılacak mazeret tayinlerine başvurma hakkına sahip olmadıklarını, bunun çözümü için Milli Eğitim Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını anlattı.

"TALEBİMİZ, BİR DÜZENLEME YAPILMASI"

Türk Eğitim-Sen olarak, bu konuyla ilgili 11 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurduklarını aktaran Musa Akkaş, "Mağduriyetlerin önüne geçilmesi için 3 yıllık çalışma süresi hesabında, 31 Ekim tarihinin baz alınmasını istedik. Bu yöntem izlenirse ortada mağduriyet kalmayacaktır. Talebimiz, bir düzenleme yapılarak, 2016'da 3 yılını dolduran arkadaşlarımızın, en azından Ağustos ayı döneminde eş durumundan tayin haklarının verilmesidir." diye konuştu.

Tayin isteyen öğretmenler ayak bileklerine pranga taktı

"SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TAMAMEN KALDIRILSIN"

Sözleşmeli öğretmenliğin tamamen kaldırılması gerektiğini savunan Akkaş, tüm öğretmenlerin sadece Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan üstünlüğüne göre, kadrolu tayin hakkına sahip olması gerektiğini söyledi. Musa Akkaş, sözleşmeli öğretmenler bütün özlük hakları tam olacak şekilde atanana kadar mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti.

Tayin isteyen öğretmenler ayak bileklerine pranga taktı

Tayin isteyen öğretmenler ayak bileklerine pranga taktı

Tayin isteyen öğretmenler ayak bileklerine pranga taktı

Tayin isteyen öğretmenler ayak bileklerine pranga taktı

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