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Tayland Kralı bu kez de bir generalini metresi yaptı

Daha önce generallerinden biriyle evlenen Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, yine generallerinden Sineenat Wongvajirapakdi'yi resmi metresi ilan etti.

Haber Merkezi | 03.08.2019 - 23:29..
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Tayland Kralı bu kez de bir generalini metresi yaptı

İlginç giyim ve yaşam tarzıyla dikkat çeken Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn generallerinden biri olan kız arkadaşı Tümgeneral Sineenat Wongvajirapakdi'yi törenle resmi metresi ilan etti.

Tayland Kralı bu kez de bir generalini metresi yaptı

98 YIL ÖNCE KALKAN GELENEĞİ CANLANDIRDI

3 aylık evli olan 67 yaşındaki Kral Vajiralongkorn, ülkede 1921 yılından beri uygulanmayan bir geleneği yeniden canlandırdı.

Kral Maha Vajiralongkorn, sevgilisi Tümgeneral Sineenat Wongvajirapakdi'yi 'Resmi Metres' ilan ettiği sırada, eşi General Suthida Vajiralongkorn da yanında yerini almıştı.

Tayland Kralı bu kez de bir generalini metresi yaptı

HOSTES SEVGİLİSİNİ ÖNCE KOMUTAN, SONRA EŞ YAPMIŞTI

Tayland Kralı, Thai Hava Yolları hostesi olan eski sevgilisi Suthida Vajiralongkorn'u önce general yapmış, eşinden boşandıktan sonra da mayıs ayında onunla evlenmişti.

Tayland Kralı bu kez de bir generalini metresi yaptı

Tayland Kralı generalini kraliçesi yaptı ViDEO

Tayland Kralı bu kez de bir generalini metresi yaptı

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