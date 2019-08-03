1 Sigaraya 3 lira zam sürüyor: Bakkallar rafları boşalttı Sigarada yapılan 3 liralık zamma Marlboro, Parliament, Lark gibi ürünleri çıkaran Philip Morris markası eklenirken, bazı esnaflar ürünleri zamlı fiyattan satmak için raflarını boşaltıyor.

2 Tayland Kralı bu kez de bir generalini metresi yaptı Daha önce generallerinden biriyle evlenen Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, yine generallerinden Sineenat Wongvajirapakdi'yi resmi metresi ilan etti.

3 Galatasaray hazırlık maçında Panathinaikos'u yendi Sarı kırmızılı ekip, hazırlık maçında ağırladığı Yunanistan'ın Panathinaikos takımını 2-1 mağlup etti.

4 Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ın mutlu günü Trabzonsporlu futbolcu Uğurcan Çakır, Kübra Yıldız ile İsviçre’de yaptığı düğün sonrası Trabzon’da da düğün yaptı.

5 ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı Teksas eyaleti El Paso kentinde bir kişinin alışveriş merkezinde etrafa ateş açtığı bildirildi.

6 Fransa'da sahte prensesten kuyumcuda film gibi soygun Paris'te kendisini Arap prensesi olarak tanıtan bir kadın, kuyumcu mağazasından 1.6 milyon euro değerindeki mücevherleri çaldı.