Tayland Kralı, general metresinin rütbesini elinden aldı

Tayland Kraliyeti'nden yapılan açıklamada, metresi Sineenat Wongvajirapakdi'nin "hırslı davrandığı, statüsünü kendi çıkarı için kullanmaya teşebbüs ettiği ve davranışlarının saygısızca olduğu" belirtildi.

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"MONARŞİYE SADAKATSİZLİK"

Açıklamada, 67 yaşındaki Tayland Kralı Vajiralongkorn'un, Wongvajirapakdi'nin rütbesini ve unvanını "monarşiye sadakatsizlik" nedeniyle elinden aldığı bildirildi.

98 YIL ÖNCE KALKAN GELENEĞİ CANLANDIRDI

3 aylık evli olan 67 yaşındaki Kral Vajiralongkorn, ülkede 1921 yılından beri uygulanmayan bir geleneği yeniden canlandırdı.

Kral Maha Vajiralongkorn, sevgilisi Tümgeneral Sineenat Wongvajirapakdi'yi 'Resmi Metres' ilan ettiği sırada, eşi General Suthida Vajiralongkorn da yanında yerini almıştı.

HOSTES SEVGİLİSİNİ ÖNCE KOMUTAN, SONRA EŞ YAPMIŞTI

Tayland Kralı, Thai Hava Yolları hostesi olan eski sevgilisi Suthida Vajiralongkorn'u önce general yapmış, eşinden boşandıktan sonra da mayıs ayında onunla evlenmişti.