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Tayland Kralı, generalini kraliçesi yaptı

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, aynı zamanda koruma birliği komutanı olan Orgeneral Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya ile evlendiğini ve Suthida'yı ülkenin Kraliçesi olarak ilan ettiğini duyurdu.

AA | 02.05.2019 - 06:24..
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Resmi Royal Gazette'de yayımlanan bildiride, Kral Maha Vajiralongkorn'un, Orgeneral Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya ile evlendiği ve Suthida'ya Kraliçe unvanı verildiği belirtildi.

Tayland Kralı, generalini kraliçesi yaptı

YASALARA VE GELENEKLERE UYGUN BİR NİKAH

Bildiride, nikahın yasalara ve kraliyet geleneklerine uygun olarak gerçekleştiği ve Kraliçe Suthida'nın bundan böyle kraliyet ailesi mensuplarının tüm imtiyazlarına sahip olacağı ifade edildi.

Tayland Kralı, generalini kraliçesi yaptı

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Kraliyet nikah töreninin başkent Bangkok'taki Dusit Sarayı'nda gerçekleşti.

Tayland Kralı, generalini kraliçesi yaptı

KRALIN KORUMA BİRLİĞİ KOMUTANIYDI

Saray muhafızlığına 2013 yılında katılan ve ilerleyen yıllarda kralın özel koruma birliğinin komutanı olan Suthida'ya, kral tarafından orgeneral unvanı verilmişti.

Tayland Kralı, generalini kraliçesi yaptı

KRAL'IN DÖRDÜNCÜ EŞİ

Kraliçe Suthida, 2016'da tahta çıkan Kral Maha Vajiralongkorn'un dördüncü eşi. Kral, önceki eşinden 2014 yılında boşanmıştı.

Tayland Kralı, generalini kraliçesi yaptı

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