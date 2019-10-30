Tayland Kralı, zina yapan iki kişiyi görevden aldı

Tayland’ın 67 yaşındaki kralı Maha Vajiralongkorn, aldığı karar ile yeniden gündeme geldi.

İLK OLARAK METRESİ GİTMİŞTİ

Bir dönem koruması olarak görev alan 34 yaşındaki Sineenat Wongvajirapakdi’yi temmuz ayında “resmi metresi” ilan eden Kral Maha, eylül ayında fikrini değiştirmiş ve Sineenat’ın unvanını geri almıştı. Sineenat’ın saygısızlık yaptığını ve emirleri uygulamadığını söyleyen Kral Maha, daha sonra bazı görevlileri de benzer suçlamalarla görevden almıştı.

İKİ GÖREVLİYİ ZİNA İLE SUÇLADI

Bugün ise Tayland’da resmi gazete herkesi şaşkına çeviren bir gelişmeyi duyurdu. Kral Maha’nın cinsel ilişki yaşadığı harem benzeri yapının korumalarını görevden aldı.

RESMİ GAZETEDE YAZDI

Resmi gazetede, “Kral’ın yatak odası bölümünü koruyan iki erkek koruma görevden alındı. Kendileri uygunsuz davranmıştır ve zina yapmıştır. Kraliyet muhafızlarının standartlarını karşılayamadıkları için tazminatsız kovulmuşlardır.” açıklaması yapıldı.