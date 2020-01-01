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Tayland yeni yıla plastik poşet yasağıyla girdi

Tayland'da yeni yılla birlikte tek kullanımlık plastik poşet kullanımı yasaklandı.

AA | 01.01.2020 - 20:55..
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Ülke basınında yer alan haberlere göre, hükümet, uzun süredir planladığı tek kullanımlık plastik poşet yasağının bu yıldan itibaren büyük çaplı alışveriş merkezi ve mağazalarda uygulamaya konulduğunu bildirdi.

POŞET KULLANIMI 2 MİLYAR AZALDI

Geçen yıl plastik poşet kullanımının ülke genelinde 2 milyar civarında azaldığını kaydeden Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Varawut Silpa-Archa, 2021'den itibaren plastik poşet yasağının bütün dükkan ve mağazalara yayılıp, ülke genelinde plastik poşet kullanımının tamamen sonlanacağını ifade etti.

Tayland yeni yıla plastik poşet yasağıyla girdi

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