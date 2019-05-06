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Tayland'da 3 gün süren taç giyme töreni

Tayland'da babasının ölümünden sonra tahta çıkan Kral Maha Vajiralongkorn üç gün süren taç giyme töreninin son gününde Kraliçe Suthida ile birlikte Büyük Sarayın balkonundan halkı selamladı.

AA | 06.05.2019 - 17:07..
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Tayland'da 3 gün süren taç giyme töreni

Tayland Kralı Vajiralongkorn, 70 yıl tahtta oturduktan sonra ölen babası Kral Bhumibol Adulyadej’in yerine geçti.

KRALİÇE DE KATILDI

Geçtiğimiz hafta da Kral Maha Vajiralongkorn'un, Orgeneral Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya ile evlendi ve Suthida'ya kraliçe unvanı verildi.

66 yaşındaki Kral Vajiralongkorn için düzenlenen taç törenine yeni evlendiği Kraliçe Suthida ve kraliyet ailesinin diğer mensuplarıyla katıldı.

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Tayland'da 3 gün süren taç giyme töreni

TACI 7.3 KİLOGRAM

Arınma işleminden sonra bir kılıç ve tacın da yer aldığı beş parçadan oluşan kraliyet kıyafetleri, krala sunuldu. Sunulan 7.3 kilogram ağırlığındaki altın tacı, zorlukla kralın başına oturtuldu.Tayland'da 3 gün süren taç giyme töreni

Tayland'da 3 gün süren taç giyme töreni

KRAL VE KRALİÇE HALKI SELAMLADI

3 gün süren taç giyme merasiminin son gününde ise Kral Maha Vajiralongkorn, Kraliçe Suthida ile birlikte Büyük Sarayın balkonundan halkı selamladı.

Tayland'da 3 gün süren taç giyme töreni

Tayland'da 3 gün süren taç giyme töreni


KISA TİŞÖRTÜYLE KARŞILAMA TÖRENİNE KATILMIŞTI

Öte yandan değişik stiliyle hafızalara kazınan Kralı Vajiralongkorn, 2016 yılında Almanya ziyareti sırasında havaalanındaki karşılama töreninde kısa tişörtü, kot pantolonu ve dövmeleriyle görüntülenmiş ve Alman basını tarafından da eleştirilmişti.

Tayland'da 3 gün süren taç giyme töreni

Tayland'da 3 gün süren taç giyme töreni

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