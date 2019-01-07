taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3945
Euro
6.1883
Altın
1292.57
Borsa
90022.91
Gram Altın
223.664

Tayland'da alıkonulan Suudi genç bir süre daha Tayland'da

Bangkok Havalimanı'nda alıkonulduktan sonra kendini bir otel odasına kapatan Suudi Arabistanlı genç kadın, zorla başka bir ülkeye iade edilmeyecek.

AA | 07.01.2019 - 16:33..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da, aile şiddetinden kaçarken Bangkok Havalimanı'nda alıkonulan Suudi Arabistan vatandaşı genç kadının, iradesi dışında herhangi bir ülkeye iade edilmeyeceği belirtildi.

TAYLAND'DA TUTULACAK

Tayland'da yayın yapan Bangkok Post gazetesinin haberine göre; Taylandlı yetkililer, Rahaf Muhammed El Kunun adlı 18 yaşındaki genç kadının Avustralya'ya yaptığı iltica başvurusunun, Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri tarafından değerlendirilmesi için Tayland'da tutulacağını belirtti.

Tayland Göçmenlik Polisi Müdürü Surachate Hakparn, Avustralya'ya aktarma yapmak üzere geldiği Bangkok Havalimanı'nda Suudi yetkililerin talebiyle alıkonulan ve bunun üzerine kendini havalimanında bulunan bir otel odasına kapatan genç kadının, iradesi dışında başka bir ülkeye iade edilmeyeceğini ifade etti.

Tayland'da alıkonulan Suudi genç bir süre daha Tayland'da

"GİTMEK İSTİYORSA ZORLAMAYACAĞIZ"

Hakparn, "Gitmek istemiyorsa onu zorlamayacağız. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve biz, onu dinleyeceğiz, herhangi bir ülkeye iltica başvurusunda bulunup bulunmadığını soracağız, ona göre koordinasyonu sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

BMMYK Tayland Temsilciliği, BM yetkililerinin genç kadın ile ile iltica koşullarını konuşmak üzere temas kurduğunu bildirdi. Kuveyt'te yaşayan ailesine iade edilmek üzere havalimanında alıkonulan Kunun'un, Twitter'da yaptığı paylaşımlar sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Suudi Arabistan'ın Bangkok Büyükelçiliği'nden yetkililerin, genç kızın pasaportuna el koyduğu iddia edilmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Benzia'nın kıyafetine CHP eleştirisi

Benzia'nın kıyafetine CHP eleştirisi

446
Murat Hazinedar, kendisine sahip çıkılmadığını düşünüyor

Murat Hazinedar, kendisine sahip çıkılmadığını düşünüyor

31
CHP-İP, Ordu için İdris Naim Şahin'i düşünüyor

CHP-İP, Ordu için İdris Naim Şahin'i düşünüyor

113
İran'da idama uçan bandolu protesto

İran'da idama uçan bandolu protesto

46
7 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller

7 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller

30
Galatasaray Michy Batshuayi'nin peşinde

Galatasaray Michy Batshuayi'nin peşinde

34
Tolga Karel: Yere batsın sahte sevginiz

Tolga Karel: Yere batsın sahte sevginiz

65
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir