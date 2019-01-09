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Tayland'da alıkonulan Suudi kıza mülteci statüsü verildi

18 yaşındaki Suudi vatandaşı Rahaf Muhammed el Kunun'a mülteci statüsü verildiği açıklandı.

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 13:57..
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Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da, aile şiddetinden kaçarken Bangkok Havalimanı'nda vizesi olmadığı için alıkonulan Suudi Arabistan vatandaşı genç kadının, iradesi dışında herhangi bir ülkeye iade edilmeyeceği belirtilmişti.

ÜLKESİNE DÖNMEYE KORKUYOR

Twitter'da da bir paylaşım yapan Kanun, 'İslam'a artık inanmadığını' ve 'zorla Suudi Arabistan'a gönderilip ailesi tarafından öldürülmekten korktuğunu' dile getirmişti.

MÜLTECİ STATÜSÜ ALDI

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)'nin yaptığı açıklamanın ardından genç kıza mülteci statüsü verildi. Ayrıca dün Avusyralya'ya geçici giriş izni verildi.

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