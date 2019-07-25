Tayland'da erkek öğrencilere etek izni

Tayvan’ın Yeni Taipei kentinde Banqiao lisesinde eğitim gören erkek öğrencilere okulda etek giyme izni verildi

Bu kararın cinsiyet eşitsizliğinin dengelenmesi amacıyla alındığı belirtilen açıklamada, yeni eğitim döneminde erkek öğrencilerin etek giyerek te derslere katılabilecekleri kaydedildi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ TEŞVİK ETMEYİ AMAÇLIYORLAR

Konuyla ilgili açıklama yapan bir lise yetkilisi, alınan kararın çocukları etek giymeye mecbur kılmadığını ve sadece okuldaki tüm cinsiyetlere karşı dostane bir ortamın yaratılmasını, ayrıca kişilerin kendilerini ifade etme özgürlüğünün teşvik edilmesini amaçladığını söyledi.

Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa okulların cinsiyet kalıplarının yıkılmasına yönelik tüm kararlarının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.