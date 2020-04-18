Tayland’ın Chachoengsao bölgesinde, yavru ve yetişkin fillerden oluşan sürüsü kent merkezine ilerledi.

Trafiğin kilitlenmesine neden olan fil sürünün geçişi vahşi yaşam yetkililerini harekete geçirdi. Vahşi yaşam yetkilileri tarafından bir haftadır takip altına alınan fil sürüsü, üllkede paniğe neden oldu.

BAŞA ÇIKAMADILAR

Yetkilier, fil sürüsü ile başa çıkamayacağını anlayınca durumu polise bildirdi.

Tayland’da fil sürüsü caddeyi bastı VİDEO

TRAFİKTE ÖNLEM

Trafik polisleri fil sürüsünün caddede herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için trafikte önlem aldı.