taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9316
Euro
7.5373
Altın
1683.68
Borsa
98179.82
Gram Altın
375.252
Bitcoin
48890.49

Tayland’da fil sürüsü caddeyi bastı

Fillerin caddeye doğru ilerlediğini gören vahşi yaşam yetkilileri, durumu polise bildirirken, trafiği kilitleyen fil sürüsünün görüntüsü kameralara yansıdı.

DHA |
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Tayland’da fil sürüsü caddeyi bastı

Tayland’ın Chachoengsao bölgesinde, yavru ve yetişkin fillerden oluşan sürüsü kent merkezine ilerledi.

Trafiğin kilitlenmesine neden olan fil sürünün geçişi vahşi yaşam yetkililerini harekete geçirdi. Vahşi yaşam yetkilileri tarafından bir haftadır takip altına alınan fil sürüsü, üllkede paniğe neden oldu.

BAŞA ÇIKAMADILAR

Yetkilier, fil sürüsü ile başa çıkamayacağını anlayınca durumu polise bildirdi.

Tayland’da fil sürüsü caddeyi bastı VİDEO

TRAFİKTE ÖNLEM

Trafik polisleri fil sürüsünün caddede herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için trafikte önlem aldı.

Tayland’da fil sürüsü caddeyi bastı

İlginizi Çekebilir
İsveç Prensesi, hastanede çalışmaya başladı
Koronavirüsle mücadele kapsamında halkına destek olmak için yöneticisi olduğu hastanede mesaiye başlayan Sofia Kristina Hellqvist, temizlik ve yemek yapıyor.
Japonya'da 6.7 büyüklüğünde deprem
Bonin Adaları'nda meydana gelen depremde can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD'de cenaze törenine katılan 6 kişi koronadan öldü
Korona bilonçosunun ağırlaştığı ülkede bir cenaze törenine katılan 6 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybederken, ölenlerin 60 yaş üstü Afrikalı ve Amerikalı olduğu belirlendi.
Ölen arkadaşlarını gömen köpekler duygulandırdı
Bir grup köpeğin ölen arkadaşlarını patileri ile çukur kazarak gömdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması kullanıma açıldı
Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulaması kullanıma açıldı
84
Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı
Pars'ın mezar taşı büyük üzüntü yaşattı
177
ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın ölüm yaşandı
ABD'deki bakım evlerinde 7 bine yakın ölüm yaşandı
78
Jandarma'dan Çakıcı'nın tahliyesine ilişkin açıklama
Jandarma'dan Çakıcı'nın tahliyesine ilişkin açıklama
156
Çin ile ABD arasında koronavirüs gerilimi
Çin ile ABD arasında koronavirüs gerilimi
145
Karagümrük’te sağlık çalışanlarına taraftar gibi karşılama
Karagümrük’te sağlık çalışanlarına taraftar gibi karşılama
73
Shane Larkin: Türkçe isim seçseydim Şahin olurdu
Shane Larkin: Türkçe isim seçseydim Şahin olurdu
4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir