Tayland'da iki ordu alayı kraliyete bağlandı

Tayland Kralı'nın yayınladığı kararname doğrultusunda, 1. Piyade Alayı ve 11. Piyade Alayı kararname kapsamında kraliyet güvenlik komuta birliğinin emrine girdi.

EMİR KOMUTA ZİNCİRİNİN DIŞINA ÇIKILDI

Kararnamenin, ulusal güvenliğin sağlanması amacıyla krala kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi tanıyan anayasa maddesi çerçevesinde çıkarıldığı bildirildi. Kanun hükmündeki kararname kapsamında iki alayın, genelkurmaya bağlı emir komuta zincirinin dışına çıkarıldığı kaydedildi.

SİYASİ ARENADAKİ NÜFUZUNU AZALTMAK İSTİYOR

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, babasının 2016'daki ölümünün ardından tahta çıkmıştı.

Vajiralongkorn'ın; seleflerine göre ülke yönetiminde daha aktif rol oynadığı, Budist rahipler üzerinde hakimiyetini artırmayı hedeflediği ve ordunun siyasi arenadaki nüfuzunu azaltmak istediği ifade ediliyor.

SEÇİMLER MART AYINDA YAPILMIŞTI

Tayland'da, 1932 yılında monarşiye karşı yapılan ilkinden bu yana 12 askeri darbe yaşandı. Ülkede son darbe, 22 Mayıs 2014'de yapıldı. Ordunun 2014'te yönetime el koymasının ardından Tayland'da, 5 yıl boyunca ertelenen parlamento seçimleri mart ayında yapılmıştı.

Seçimlere cunta destekli Palang Pracharath (Halkın Devlet İktidarı) Partisi'nin adayı olarak giren Başbakan Prayuth Çan-oça'un kurduğu yeni kabine, 16 Temmuz'da yemin ederek görevine başlamıştı.