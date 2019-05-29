taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0108
Euro
6.709
Altın
1283.56
Borsa
87483.79
Gram Altın
248.096

Tayland'da sarhoş polis motosikletle ilerleyemedi

Tayland’da motosikleti sarhoş bir polisin, motosikletinin üzerinde durmakta güçlük çekip yere yığıldığı bir video, sosyal medya kullanıcılarından çok tepki aldı.

DHA | 29.05.2019 - 13:16..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Görüntüler, Tayland’ın Phuket adasında yer alan Thalang bölgesinde kaydedildi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, bir polisin motosikleti üzerinde durmakta güçlük çektiği görülüyor. Yere yığılan polisin yardıma gelen 3 kişi, polisi yerden kaldırıyor.

TRAFİKTE İLERLEMEYE ÇALIŞIRKEN YİNE YIĞILDI

Yardıma gelen kişilerin ve polisin kısa konuşmasından sonra, polis trafikte ilerlemeye çalışıyor. Ancak kısa bir mesafeden sonra polis, kaldırımda bulunan demir çitin üzerine yığılıyor.

Tayland'da sarhoş polis tepki aldı İZLE

"SARHOŞ DEĞİL, SAĞLIK SORUNU VARDI" AÇIKLAMASI

Görgü tanıklarından birinin bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması, birçok kişinin polisin sarhoş olduğuna dair yorum yapmasına neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarının tepkisi üzerine açıklama yapan polis yetkilileri ise görüntülerdeki polisin iş çıkışı eve gitmekte olduğunu, sarhoş olmadığını sadece ‘sağlık sorunu’ olduğunu duyurdu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cemil Çiçek de Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda

Cemil Çiçek de Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu'nda

269
Hakurk'ta bulunan terör mevzileri BORA'yla vuruldu

Hakurk'ta bulunan terör mevzileri BORA'yla vuruldu

285
Uzaydan görülen AK Parti amblemli havuz

Uzaydan görülen AK Parti amblemli havuz

280
Prens Selman'ın 450 milyon dolarlık tablosu sahte çıktı

Prens Selman'ın 450 milyon dolarlık tablosu sahte çıktı

213
Şeyma Subaşı sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı

Şeyma Subaşı sevgilisi ile fotoğrafını paylaştı

109
Eşref Kolçak'ın cenaze aracına selfie engeli

Eşref Kolçak'ın cenaze aracına selfie engeli

114
Jeff Bezos'un eşi milyarlarca doları bağışlayacak

Jeff Bezos'un eşi milyarlarca doları bağışlayacak

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir