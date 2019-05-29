Tayland'da sarhoş polis motosikletle ilerleyemedi

Görüntüler, Tayland’ın Phuket adasında yer alan Thalang bölgesinde kaydedildi.

Çevredeki vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, bir polisin motosikleti üzerinde durmakta güçlük çektiği görülüyor. Yere yığılan polisin yardıma gelen 3 kişi, polisi yerden kaldırıyor.

TRAFİKTE İLERLEMEYE ÇALIŞIRKEN YİNE YIĞILDI

Yardıma gelen kişilerin ve polisin kısa konuşmasından sonra, polis trafikte ilerlemeye çalışıyor. Ancak kısa bir mesafeden sonra polis, kaldırımda bulunan demir çitin üzerine yığılıyor.

Tayland'da sarhoş polis tepki aldı İZLE

"SARHOŞ DEĞİL, SAĞLIK SORUNU VARDI" AÇIKLAMASI

Görgü tanıklarından birinin bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşması, birçok kişinin polisin sarhoş olduğuna dair yorum yapmasına neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarının tepkisi üzerine açıklama yapan polis yetkilileri ise görüntülerdeki polisin iş çıkışı eve gitmekte olduğunu, sarhoş olmadığını sadece ‘sağlık sorunu’ olduğunu duyurdu.