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Tayland'da toprağa gömülmüş bebeği köpek kurtardı

Doğum yaptığını ailesinden gizlemek isteyen 15 yaşındaki annesi tarafından canlı gömülen bebeği, köpek kurtardı.

İHA | 18.05.2019 - 09:41..
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Tayland'da Ping Pong adındaki köpek, hamileliğini ve doğum yaptığını ailesinden gizlemek isteyen 15 yaşındaki annesi tarafından canlı gömülen erkek bebeğin hayatını kurtardı.

BEBEĞİN AYAĞINI FARK ETTİLER

Tayland'ın kuzeyinde yer alan Ban Nong Kham köyünde yaşayan köpeğin sahibi Usa Nisaikha, havlayarak toprağı eşeleyen hayvanın yanına gidince, yeni doğan bir bebeğin ayağını fark ettiğini belirtti.Tayland'da toprağa gömülmüş bebeği köpek kurtardı

DURUMU İYİ

Çevrede bulunanların hemen hastaneye kaldırdığı ve doktorların müdahale ettiği bebeğin sağlıklı olduğu açıklandı.

BEBEĞE ÇOCUĞUN AİLESİ BAKACAK

Kurtarılan bebeğin annesi çocuğunu terk etmek ve cinayete teşebbüsle suçlanırken, polis, ailesinin baktığı ve psikolojik desteği alan çocuk yaştaki annenin yaptığından pişman olduğunu açıkladı.

Tayland'da toprağa gömülmüş bebeği köpek kurtardı

Bebeğe kızın ailesinin bakacağı aktarıldı.

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