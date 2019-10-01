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Tayvan’da 21 yıllık turistik köprü çöktü

Köprüden geçmekte olan bazı araçlar ve köprü altındaki balıkçı teknesi çökme sonucu hasar alırken, olayda 10 kişi yaralandı, 6 kişi ise kayboldu.

DHA | 01.10.2019 - 12:31..
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Tayvan'ın Yilan bölgesinde yerel saat ile 09.00 civarı 1998’de hizmete açılan turistik Nanfangao köprüsü çöktü.

İNSANLAR DENİZE DÜŞTÜ

Köprüden geçmekte olan yakıt taşıyan bir tanker ve köprü altında bulunan bir balıkçı teknesi çökme sonucu hasar aldı. Bazı insanların denize düştüğü belirtildi. Olay yerine hemen karadan ve denizden acil durum ekipleri sevk edildi.

Tayvan’da 21 yıllık turistik köprü çöktü

10 YARALI, 6 KAYIP

Yetkililerin yaptığı açıklamada, 6’sı ağır olmak üzere 10 kişinin yaralandığı ve 6 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.
Köprünün neden çöktüğü henüz bilinmezken, yerel saat ile 02.00 civarı 3.8 büyüklüğünde deprem olduğu ancak depremin köprünün çökmesiyle bağlantılı olup olmadığı hakkında bir açıklama yapılmadı.

Tayvan’da 21 yıllık turistik köprü çöktü

Tayvan’da 21 yıllık turistik köprü çöktü

Tayvan’da 21 yıllık turistik köprü çöktü

Tayvan’da 21 yıllık turistik köprü çöktü

Tayvan’da 21 yıllık turistik köprü çöktü

Tayvan’da 21 yıllık turistik köprü çöktü

Tayvan’da 21 yıllık turistik köprü çöktü

Tayvan’da 21 yıllık turistik köprü çöktü

Tayvan’da 21 yıllık turistik köprü çöktü

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