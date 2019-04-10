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Tayvan'da bir kadının gözünden canlı arılar çıkarıldı

Tayvan'da bir kadının enfeksiyon kapan gözünden, küçük canlı bal arıları çıkarıldı.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 11:20..
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Tayvan'da Fooyin Üniversite Hastanesi'ne şiddetli ağrı ve yaşarma şikayetiyle başvuran 20 yaşındaki kadının mikroskopla incelenen göz çukurunda, dört küçük bal arısının bacaklarını oynattığı görüldü.

GÖZYAŞIYLA BESLENEN ARILAR

Doktor Hung Çi-ting, kadının göz çukurunda gözyaşıyla beslenen arıları cerrahi müdahaleyle dışarı çıkardığını ifade etti.

DAYANILMAZ AĞRI ÇEKİNCE DOKTORA GİTTİ

Arıların kadının gözüne, bir akrabasının mezarındaki otları temizlerken girdiği, kadının toz kaçtığını sandığı gözünü suyla temizlediği ancak ağrının dayanılmaz hale gelmesi üzerine hastaneye gittiği belirtildi.

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