Tayvan'da erkek lise öğrencileri etek giyiyor

Tayvan’ın Yeni Taipei kentinde Banqiao Lisesi'nde eğitim gören erkek öğrencilere, okulda etek giyme izni verildiği öğrenildi.

Banqiao Lisesi'nin yönetimi tarafından önceki gün yapılan açıklamada, erkek öğrencilerin bundan böyle okulda etek giyebilecekleri ifade edildi.

CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ İÇİN

Bu kararın cinsiyet eşitsizliğinin dengelenmesi amacıyla alındığı belirtilen açıklamada, yeni eğitim döneminde erkek öğrencilerin etek giyerek de derslere katılabilecekleri kaydedildi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Konuyla ilgili açıklama yapan bir lise yetkilisi, alınan kararın çocukları etek giymeye mecbur kılmadığını ve sadece okuldaki tüm cinsiyetlere karşı dostane bir ortamın yaratılmasını, ayrıca kişilerin kendilerini ifade etme özgürlüğünün teşvik edilmesini amaçladığını söyledi.

EĞİTİM BAKANLIĞI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamadaysa okulların cinsiyet kalıplarının yıkılmasına yönelik tüm kararlarının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.