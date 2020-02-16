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Tayvan’da ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti

Tayvan Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün neden olduğu ilk ölümün gerçekleştiğini doğruladı.

İHA | 16.02.2020 - 19:26..
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Yeni tip koronavirüs (covid-19) hızlı ilerleyişini sürdürürken, Çin dışında yaşanan ölüm vakaları da olmaya başladı.

Tayvan Sağlık ve Refah Bakanı Chen Shih-chung, düzenlediği basın toplantısında 27 Ocak'tan beri öksüren ve 3 Şubat'ta zatürre teşhisi konularak hastaneye yatırılan bir hastanın, 15 Şubat'ta yoğun bakım ünitesine alındığını, bugün ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

ÖLEN HASTA ÇİN'E SEYAHAT ETMEDİ

Hayatını kaybeden 60 yaşındaki taksi şoförünün tıbbi geçmişinde hepatit B ve diyabet hastalıklarının olduğu, ancak Çin anakarasına seyahat etmediği ya da enfekte hastalarla teması olmadığı bilgisi verildi. Ancak Hong Kong, Makao ve Çin’den gelen müşterileri olduğu belirtilirken, kendisine yapılan testte korona virüsüne rastlandığı kaydedildi.

TAYVAN'DA TOPLAM 20 VAKA VAR

Ölen kişinin 50 yaşın üzerindeki bir akrabasında da koronavirüsü tespit edildiği bilgisi verilirken, son vakayla beraber Tayvan'daki toplam teyit edilen korona virüsü bulaşmış hasta sayısı 20'ye ulaştı.

ÇİN DIŞINDAKİ BEŞİNCİ ÖLÜM

Tayvan’daki vaka Filipinler, Hong Kong, Japonya ve Fransa'da kayıt altına alınan ölümlerle birlikte Çin anakarası dışında koronavirüsün neden olduğu beşinci ölüm olarak kayıtlara geçti.

Tayvan’da ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti

Tayvan’da ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti

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