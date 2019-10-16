TBB'de olağanüstü genel süreç başladı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, koltuğundan olması için bazı barolar harekete geçti.

İMZALAR TOPLANDI, SÜREÇ BAŞLADI

Terör örgütü YPG'ye cesaret veren açıklamalara imza atan bazı barolar, olağanüstü kurultay için imza topladı.

Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Cihan Aydın, kendilerinin de olağanüstü kurultay için imza verdiğini ve 10 baroya ulaşıldığı için sürecin başladığını açıkladı.

Türkiye Barolar Birliği’nin olağanüstü genel kurula çağrılması için 10 baronun imza vermesi yeterli oluyor.

Avukatlık Kanunu’nun 115. Maddesi’nde, olağanüstü genel kurul için “Birlik Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde veya en az on baronun yönetim kurulları yazı ile isterse Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.” şartı bulunuyor.

"10 BARO BULUNDU"

Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Cihan Aydın, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 10 baronun olağanüstü kurultay için imza verdiğini belirtti. Aydın, paylaşımında, “TBB delegelerimiz ve akabinde yönetim kurulumuz ile yaptığımız toplantılar sonucunda, TBB’ nin olağanüstü seçimli genel kurula çağrılmasına karar verilmiştir. Nihayet 10 baroyu bulduk.” ifadelerini kullandı.

Urfa Baro Başkanı Avukat Abdullah Öncel de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki gün önce, TBB'nin olağanüstü genel kurula çağrılması için karar aldıklarını açıkladı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK

Feyzioğlu için süreç, 52 baronun boykot etmesine karşın Saray’da düzenlenen adli yıl açılış törenine katılmasıyla başlamıştı.

Olağanüstü kongre çağrılarından ilkini, o dönemde Ankara Barosu yapmıştı. 10 baronun çağrısı ardından Türkiye Barolar Birliği seçimli genel kurul yaparsa, bu Türkiye’de bir ilk olacak.

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