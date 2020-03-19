TBB'den ekonomik faaliyetlerde tavsiye kararları

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, ekonomik faaliyetin desteklenmesi tavsiye kararı aldı.

OLUMSUZ ETKİLER SINIRLANDIRILMALI

Toplantıda, gelişmelerin Türkiye ekonomisine olumsuz yansımalarını mümkün olduğu ölçüde sınırlı düzeyde tutmak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından kapsamlı önlemler alınması gerektiğinin üstünde duruldu.

Bunların etkilerinin olumlu olmasını desteklemek, üretimin, yatırımın, ihracatın, ticaretin, istihdamın, kısaca sağlıklı büyümenin sürdürülmesine azami ölçüde katkı sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki karar alınarak üyelerle paylaşıldı.

TBB, iş birliği ve sağduyu içinde, ekonomik faaliyete destek vereceklerini belirtti.