TBMM'de çalışan 7 bin 608 personel var

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Meclis personeliyle TBMM Personel Lokantası'nda düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Meclis Başkanı seçilmesinin ardından hızlı bir süreçten geçtiklerini söyleyen Şentop, bu bakımdan planladığı birçok şeye henüz tam olarak başlayamadıklarını dile getirdi.

ARKA PLANDA 7 BİN 608 KİŞİLİK EMEK VAR

Meclis'teki güzel görüntünün arka planında emek ve çalışma olduğuna dikkati çeken Şentop, "Meclis'in görünen yüzü var. Bütün bu görüntüyü ortaya çıkarabilmek için yoğun çalışan, 7 bin 600'ün üzerinde arkadaşımız bulunuyor. Onların emeklerinin her biri görünmüyor, toplamda görülüyor. TBMM olarak güzel görüntü oluşturabiliyorsak bunu hep beraber oluşturmuş oluyoruz." diye konuştu.

DHKP-C'li teröristlerce TBMM'de gerçekleştirilmeye çalışılan eylemi hatırlatan Şentop, şöyle devam etti:

MECLİS'TE SİSTEM İYİ ÇALIŞIYOR

"Bununla aslında Meclis'e girmeye çalışan, göz diken bazı terörist grupların olduğu, bunların daha önceden çalışmalar yürüttüğü ortaya çıktı. Hamdolsun bir taraftan buradaki sistemin iyi çalıştığı test edilmiş oldu ama Allah korusun bir hata olmuş olsaydı, bu hepimize mal olacak, bedelini hepimizin ödeyeceği bir hataya dönüşecekti. Bu biraz güvenlikle ilgili bir konu ama bunun dışında bizim çok basit saydığımız birçok konu olabilir. Hepimiz çok basit hataların buradaki toplam çalışmadaki güzelliği bozabileceğinin farkında olmalıyız."