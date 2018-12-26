taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2857
Euro
6.0121
Altın
1270.95
Borsa
91002.17
Gram Altın
216.142

TBMM, 8 Ocak'a kadar tatil olacak

TBMM Danışma Kurulu kararı ile, Genel Kurul, gündemindeki konuları tamamladıktan sonra 8 Ocak tarihine kadar tatil olacak.

DHA | 26.12.2018 - 20:50..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

TBMM Genel Kurulu, Trafik Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifini görüştükten sonra tatile girecek.

TBMM Genel Kurulu’nda, AK Parti'nin gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Öneriyle, araç sınıfları itibarıyla geçiş yasağına rağmen 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçenlere kesilen idari para cezalarının uygulanmaması, trafik cezalarının 2019 yılında artırılmaması, YSK üyelerinin görev sürelerinin 1 yıl uzatılması gibi düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı. TBMM Genel Kurulu'nda, teklifin  görüşmeleri sürüyor.

Öte yandan, Danışma Kurulunun kararıyla, Genel Kurul bu teklifin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından çalışmalarına 8 Ocak 2019 Salı gününe kadar ara verecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

377
Binali Yıldırım'dan İstanbul adaylığı açıklaması

Binali Yıldırım'dan İstanbul adaylığı açıklaması

74
Devlet Bahçeli: Asıl sana yazık olmuş Metin Akpınar

Devlet Bahçeli: Asıl sana yazık olmuş Metin Akpınar

136
Bahçeli: Uğur Dündar'ın programı sulandı

Bahçeli: Uğur Dündar'ın programı sulandı

89
Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti

Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti

229
Memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

Memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

167
İzmir'i rahatlatacak projenin iptali Tarkan'ı sevindirdi

İzmir'i rahatlatacak projenin iptali Tarkan'ı sevindirdi

204
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir