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TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan çağrısı

Mustafa Şentop: "23 Nisan akşamı, saat 21:00’de tüm Türkiye’yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. Yıl coşkusunu İstiklal Marşı’nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz."

DHA |
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TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan çağrısı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan akşamı için vatandaşlara çağrıda bulundu.

"100. YIL HEYECANINI MİLLETÇE HEP BİRLİKTE YAŞAYALIM"

Şentop yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21:00’de tüm Türkiye’yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. Yıl coşkusunu İstiklal Marşı’nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Aynı saatte görsel medyamız İstiklal Marşı yayınıyla bu coşkuya eşlik edecek. Milli Mücadele’nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100. Yıl’ın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım."

TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan çağrısı


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