TBMM Başkanı Şentop'tan 23 Nisan çağrısı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Nisan akşamı için vatandaşlara çağrıda bulundu.

"100. YIL HEYECANINI MİLLETÇE HEP BİRLİKTE YAŞAYALIM"

Şentop yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21:00’de tüm Türkiye’yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. Yıl coşkusunu İstiklal Marşı’nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Aynı saatte görsel medyamız İstiklal Marşı yayınıyla bu coşkuya eşlik edecek. Milli Mücadele’nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100. Yıl’ın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım."