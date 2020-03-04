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TBMM Başkanı Şentop'tan Engin Özkoç'a kınama

TBMM Başkanı Şentop, CHP ve AK Parti'li Milletvekilleri arasında çıkan kavgaya ilişkin açıklama yaptı. Şentop, milletin bu görüntülerden rahatsız olduğunu söyledi.

AA | 04.03.2020 - 18:46..
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TBMM, CHP'li Engin Özkoç'un sabah düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği cümleler nedeniyle sert bir kavgaya sahne oldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te vekiller arasında yaşanan bu yumruklu kavgaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HAKARETİN MECLİS'TE YERİ YOK"

Şentop, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu bakımdan bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum. Bu, bir milletvekiline, siyasetçiye, sorumlu bir vatandaşa yakışmayacak bir tavırdır." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ BUNDAN RAHATSIZ"

Başkan Şentop, "Herkes aynı fikirde olmak zorunda değil, görüşlerini herkes ifade edebilir ama bunu hakaretlerle ortaya koymak parlamentoya da siyasetçilerimize de yakışmıyor. Milletimiz de bundan rahatsızdır." diye konuştu.

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