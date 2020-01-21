TBMM bugün boş kaldı

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Meclis de çalışmalarına ara verdi.

Bugün sadece aç-kapa yapmak üzere toplanması beklenen Genel Kurul'a sadece 1 vekil katıldı.

OTURUM GERÇEKLEŞEMEDİ

Meclis Başkanvekili Levent Gök, oturumu açmasının ardından katip üyelerinin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.

Divanın oluşmasının ardından Gök, oturumu yarın saat 14.00'da toplanmak üzere kapattı.

TEK KATILAN İSİM ERKAN BAŞ

Oturuma katılan tek isim ise TİP Genel Başkanı Erkan Baş oldu.



