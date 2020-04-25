TBMM ile yaşıt Fadime Nine'ye sürpriz doğum günü

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan Fadime Onaran'a 100. doğum günü için, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında sürpriz yapıldı.

Kaymakam Erol Tanrıkulu ile Belediye Başkanı Emrullah Ünal ve resmi kurumların müdürleri, Fadime Nine'nin doğum günü için, yaşadığı apartmanın önünde bir araya geldi.

"YANINA GELEREK BAYRAMI VE YAŞ GÜNÜNÜ KUTLAYALIM DEDİK"

Tanrıkulu, sokağa kurulan ses sistemiyle, balkondan aşağı bakan Fadime Nine'ye seslendi.

Koronavirüs nedeniyle bu yıl kent meydanında program düzenleyemediklerini belirten Tanrıkulu, ''Biz de senin yanına gelerek bayramı ve yaş gününü hep birlikte kutlayalım istedik.'' dedi.

TBMM ile yaşıt Fadime nineye sürpriz doğum günü kutlaması

"ATATÜRK'ÜN HASTASIYIM"

Evinin balkonuna getirilen pastanın mumlarını üfleyen Fadime Onaran da Atatürk'ü gördüğü bir anısını anlattı.

Atatürk'ün Bucak'a geldiğini söyleyen Onaran ''Biz de yaya olarak yürüyüp Atatürk'ün geldiği kahveye gittik. Daha sona Atatürk'ü Antalya'ya uğurladık. Atatürk'ün hastasıyım. Ne mutlu ki büyük harplerden kurtularak Cumhuriyet kuruldu. Türkiye neler geçirdi neler, bugünlerimize çok şükür." dedi.

Daha sonra sokaktakilere el sallayarak 10'uncu Yıl Marşı'na eşlik eden Onaran, "Bütün dünya mutlu olsun" ifadesini kullandı.