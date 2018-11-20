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TBMM İmar Kanunu'nu onayladı

TBMM Çevre Komisyonu'nda Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul gördü.

Haber Merkezi | 20.11.2018 - 17:24..
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TBMM İmar Kanunu'nu onayladı

TBMM Çevre Komisyonu, imar planlarında değişikliğe gidilmesi için onay verdi. Buna göre; yeni imar planı 1 Haziran 2019'dan itibaren hazırlanacak.

TBMM İmar Kanunu'nu onayladı

DEĞİŞİKLİK OLACAK

İmar Kanunu'na, "Mekansal Strateji Planı" başlığı eklendi.  Buna göre, ekonomik, sosyal politikalar ve çevre politikaları ile stratejilerini mekanla ilişkilendirerek fiziki gelişme ve sektörel kararlar ülke bütününde ve gerekli görülen bölgelerde hazırlanan raporu ile bütün olan plan" şeklinde tanımlanan Mekansal Strateji Planı doğrultusunda değişim gösterecek.

TBMM İmar Kanunu'nu onayladı

İMAR PLANLARI BÖLÜNECEK

Mekansal planlar da değişiklik gösterecek ve "Çevre Düzeni Planları" ve "İmar Planları" şeklinde kademeler eklenecek. İmar planları ise "nazım imar planı" ve "uygulama imar planı" olarak bölünecek.

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