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TBMM logolu lokum kutusunu yere atan İtalyan vekile ceza

Barış Pınarı Harekatı'nı protesto amacıyla TBMM logolu lokum kutusunu yere fırlatan Avrupa Parlamentosu milletvekili aşırı sağcı Angelo Ciocca, 5 gün uzaklaştırma cezası aldı.

AA | 25.10.2019 - 23:28..
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AP Başkanı David Sassoli, yaptığı açıklamada, aşırı sağcı İtalyan Ciocca'nın dün AP Genel Kurulu'nda Türkiye ile ilgili düzenlenen oturumda Türk milletvekilleri tarafından geçen ayki ziyaretlerinde kendisine hediye edilen lokum kutusunu yerle fırlatmasının kabul edilemez bir davranış olduğunu vurguladı.

5 GÜN UZAKLAŞTIRMA CEZASI ALDI

"Kabul edilemez ve agresif bir davranış. Arkadaşlarına ve kurumumuza saygısızlık etti. Siyasi partilerin başkanlarıyla görüştüm. Bundan sonra parlamentomuzun saygınlığını ve itibarını zedeleyecek hiçbir davranışı tolere etmeyeceğim." ifadelerini kullanan Sassoli, Ciocca'ya 5 gün süreyle AP'nin tüm aktivitelerine katılmama cezası verdiğini belirtti.

Sassoli, 4 Kasım'dan itibaren geçerli olacak bu cezanın Ciocca'ya bildirildiğini söyledi.

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